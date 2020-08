AMLO sobre videos de David León: son aportaciones al movimiento; nos ha financiado el pueblo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, remarcó que el financiamiento de su movimiento siempre "ha venido del pueblo", esto en referencia a los videos donde David León Romero aparece presuntamente entregando dinero a su hermano Pío.

"En el caso de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que nos apoyaba. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones", explicó en su conferencia de prensa en Aguascalientes.

Agregó que el dinero que se ve siendo entregado en los audiovisuales fue usado para el combustible que utilizaban los carros de las personas que lo apoyaban en ese entonces.

El mandatario comparó el caso expuesto por una serie de videos publicados con Latinus con las revelaciones hechas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).

"No solo es lo cuantitativo, no solo es el monto del dinero, que no es comparar solo una operación ilícita que está denunciando el señor lozoya donde cobraron 200 millones de dólares en la venta de una planta chatarra contra algo que puede significar 2 millones de pesos", comentó.

Sobre los audiovisuales, López Obrador apuntó que se trata de una reacción "normal y legítima" de personas cuyos intereses están siendo afectados por las acciones del Gobierno.

En aras de una mayor transparencia, el mandatario pidió que los videos sean entregados a la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar la investigación correspondiente.

"Lo he venido sosteniendo. Nada ha dañado más a México que la corrupción política, por eso no debe haber impunidad para nadie", remarcó.

No obstante, el mandatario enfatizó que los recursos no fueron utilizados para la campaña rumbo a la elección presidencial de 2018.