AMLO sobre marchas del 2 de octubre: Romper vidrios no es de izquierda

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves que los eventos para conmemorar la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 se desarrollen sin violencia.

"Hay muchos provocadores. En el 68 fue evidente que se infiltraron provocadores. Entonces hay que tener eso presente, que haya manifestaciones libres, pacíficas. Ya cuando tiran bombas molotov y rompen cristales y agreden, pues eso no es tan de legítimo. Yo les diría que eso no es revolucionario, no es de izquierda", dijo en conferencia.

El mandatario aseguró que esos infiltrados buscan radicalizar los movimientos en los que se introducen, con el fin de provocar miedo en la población.

López Obrador subrayó que su Gobierno siempre garantizará la libertad de manifestación y expresión de ideas, pero que también criticará cuando en estas haya expresiones de violencia.

El miércoles, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que estaba en comunicación con los organizadores de la manifestación, pero que ellos aún no habían decidido si habría una marcha o un evento en Tlatelolco, pero que se informaría al respecto.

