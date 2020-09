AMLO sobre elección de dirigencia de Morena: 'No tengo candidatas ni candidatos favoritos'

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que no intervendrá en la elección de la dirigencia de Morena, partido político que fundó.

"Somos respetuosos de la independencia de los poderes y no nos metemos en asuntos partidistas. Yo agradezco a la gente que fundó Morena con mucho sacrificio y esfuerzo. Fue una hazaña (...) pero no debo meterme en los asuntos internos de Morena, y no tengo desde luego ni candidata ni candidato favorito", comentó.

López Obrador señaló que los tiempos en que el titular del Ejecutivo también era "jefe" del partido que lo llevó al poder.

"El presidente no es jefe de facción, es jefe de Estado", remarcó.

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer el martes que recibió un total de 105 candidaturas a cargos a la dirigencia del partido Morena, 51 a la presidencia y 54 a la secretaría general.

Entre los aspirantes a la presidencia de ese partido se encuentran el politólogo Gibrán Ramírez Reyes, el político Porfirio Múñoz Ledo, Yeidckol Polevnsky, quien ya ha presidido el partido, y el diputado Mario Delgado.

Por otra parte, entre los candidatos a la secretaría general se encuentran Antonio Attolini, excoordinador de Vinculación Internacional del IMSS, la senadora Citlalli Hernández, el diputado Javier Hidalgo y el activista Flavio Sosa.

El órgano electoral iniciará el análisis y verificación de la documentación entregada por las y los aspirantes y elaborará un dictamen de cumplimiento de requisitos que marca el estatuto de Morena, el cual deberá ser aprobado por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, a más tardar el 12 de septiembre próximo.

El proceso de elección de estos puestos se hará a través de una encuesta nacional que será realizada por Covarrubias y Asociados; Parametría; y BGC Ulises Beltrán.

Te puede interesar:

Tribunal Electoral ordena renovar la presidencia de Morena; será a través de encuesta

Covarrubias, Parametría y BGC Ulises Beltrán harán la encuesta para elegir dirigencia de Morena