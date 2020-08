AMLO sí solicitará consulta popular para juicio contra expresidentes... bajo esta condición

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó este viernes que solicitará al Congreso realizar una consulta para juzgar a expresidentes si los ciudadanos o los legisladores no reúnen el apoyo necesario.

"Yo me voy a esperar hasta ver si se organizan los ciudadanos si los legisladores lo hacen, pero creo que (la consulta) es necesaria. ¿Por qué lo voy a hacer si los ciudadanos no alcanzan las firmas o los legisladores no se ponen de acuerdo? Porque no quiero parecer verdugo y además porque me he comprometido a mandar obedeciendo", abundó.

El mandatario señaló que prefiere que sea la ciudadanía la que pida ese recurso porque, afirmó, esa solicitud tardaría menos tiempo en procesarse.

"Si la solicita el ciudadano con sus firmas, ya no pasa para su aprobación al congreso, va directo a la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) para ver si es constitucional. Si la Corte decide que sí, ya va al INE (Instituto Nacional Electoral)", agregó.

La única solicitud formal de una consulta popular para enjuiciar a expresidentes fue presentada el jueves por senadores de Morena.

En un documento dirigido a la Mesa Directiva del Senado, los legisladores refirieron que la corrupción ha dañado terriblemente al país y "constituye un gravísimo saqueo a los recursos nacionales".

La pregunta que los legisladores plantean -entre quienes están Martí Batres Citlalli Hernández; Napoleón Gómez Urrutia, y Nestora Salgado, entre otros-, es la siguiente:

"¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?"

Para que la solicitud sea válida, debe recibir el apoyo de una tercera parte del Senado.

