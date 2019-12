Presidencia confirma reunión de AMLO con integrantes de la familia LeBarón este lunes

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá este lunes en privado con integrantes de la familia LeBarón, de acuerdo con Presidencia. El encuentro se llevará a cabo en Palacio Nacional.

El asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón: tres mujeres y seis menores de edad, ocurrido el 4 de noviembre, ha causado polémica de en el tema de inseguridad tanto en el país como en otros países, destacando el caso de estados Unidos.

El presidente de EU, Donald Trump, anunció el 26 de noviembre que los cárteles del narcotráfico de México serán designados de manera oficial como organizaciones terroristas.

"Absolútamente, los voy a designar como organizaciones terroristas, absolutamente", dijo el mandatario en una entrevista para 'The O'Reilly Update' en esa fecha.

Previamente, la familia LeBarón publicó en 'We The People', la plataforma de peticiones de la Casa Blanca, una solicitud para que se realizara la designación por considerar que las organizaciones criminales mexicanas secuestran y extorsionan con casi total impunidad.

“Son terroristas y es hora de reconocerlo”, dicta la publicación que requiere de 100 mil firmas para obtener respuesta de la Casa Blanca, según los protocolos de la plataforma.

Tras la petición, el canciller Marcelo Ebrard consideró que definir a las agrupaciones dedicadas al narcotráfico como terroristas es inconveniente e innecesaria.

AMLO ya había confirmado que se reuniría con la familia LeBarón sin especificar fecha. Había solicitado que la reunión se llevara a cabo únicamente con miembros de dicha familia y sin dirigentes.

"Si pueden evitar que venga dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente (...) Sería mucho mejor que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables", dijo.

La mañana de este domingo, en el marco del informe del Primer Año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, diferentes organizaciones sociales, partidos políticos iniciaron una marcha que partió de Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia con rumbo al Monumento a la Revolución.

Un contingente que destacó fue el de la familia LeBarón, el cual no se manifestó en contra del mandatario sino a favor de la paz. Sin embargo, otros contingentes se le unieron.

La marcha concluyó con un llamado por parte de la familia LeBarón, en el que invitaron a los manifestantes a plasmar sus palmas con pintura de colores en una manta que decía "Manos inocentes por el derecho a la vida", y que colocaron en las rejas del Museo Memoria y Tolerancia, sobre avenida Juárez.

La marcha fue convocada por la organización civil 'Chalecos México' e inició a las 11:00 horas, a ella se les unieron dirigentes, militantes y simpatizantes de organizaciones políticas como PRD, PAN, México Libre, entre otros.

Entre gritos "!Todos somos LeBarón!", la familia que perdió a nueve de sus integrantes asesinados el pasado 4 de noviembre, entonó durante la marcha la canción 'Amor eterno', de Juan Gabriel.

“Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de ...”, cantaban con sentimiento y algunos con lágrimas.

Rodeados de miles de manifestantes, les hicieron saber a los LeBarón que no estaban solos y que seguirían en la lucha porque la estrategia de abrazos y no balazos no funciona.

Los manifestantes se concentraron en el Monumento a la Revolución.

Durante su intervención en un mitin en dicho monumento, Julián LeBarón señaló que su corazón está lleno de dolor, pero que tanto él como su familia no se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino a las políticas de seguridad que ha dispuesto porque hasta ahora no han funcionado.

"Perdonen si ofendo a alguien, pero mi corazón está lleno de dolor. Mi voz tiembla de furia.

Perdonen por venir aquí a decir que hoy no me importa la economía, ni la corrupción, ni el aeropuerto, ni los colores de partidos políticos", dijo el líder mormón en su discurso en el monumento a la Revolución.