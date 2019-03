AMLO se reúne con candidato de Morena a gubernatura de BC

Esta mañana, durante su visita a Tijuana, Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Jaime Bonilla Valdez, candidato de Morena a la gubernatura del estado.

En dicha reunión también participó la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, y el candidato a la presidencia municipal de Tijuana, Arturo González Cruz. Este último fue ratificado por la misma dirigente nacional como el candidato de su partido, pese a que hubo una controversia por su candidatura que llevó a impugnaciones internas.

Polevnsky aclaró que la reunión entre López Obrador y Bonilla Valdez no debe tener mayor relevancia, porque el presidente de la República ya tenía planeado visitar la entidad.

“Él ha decidido respetar y cuidar mucho las formas, no ir a ningún estado donde hay elección” y apuntó que no regresará al estado hasta que pase la elección local. Dijo que no es un secreto que ambos son amigos desde hace muchos años y negó que se trate de un espaldarazo al candidato.

“Por supuesto que lo es, han tenido una relación de muchos años, todo mundo lo sabe y todo mundo lo conoce, no hay algo ahí extraño”, señaló.

El desayuno se realizó previo al registro de Bonilla Valdés como candidato este miércoles.

En cuanto a los cuestionamientos contra Bonilla Valdez, el más reciente por la periodista Lourdes Maldonado, quien en la Ciudad de México pidió al presidente su intervención en un litigio laboral con Bonilla, Polevnsky sostuvo que todos los buenos candidatos siempre son criticados y que todo es porque está arriba en las encuestas.