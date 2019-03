AMLO se abstiene (de nuevo) de opinar sobre el aborto: soy dueño de mi silencio, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador se abstuvo este martes de opinar sobre la aprobación de leyes que prohíban la interrupción legal del embarazo pues dijo "ser dueño de su silencio".

"En este caso me reservo mi opinión porque no quiero polemizar, no quiero tomar partido. Ya hablé de que represento a todos los mexicanos y a todos les debo respeto entonces por lo pronto no me meto, soy también dueño de mi silencio", mencionó.

López Obrador dijo que su abstención se debe a que prefiere evitar una confrontación.

"Soy respetuoso de las libertades, de que todo mundo se manifieste, pero en este caso, permítanme mantenerme al margen", señaló.

El presidente insinuó que "si el caso lo amerita" el tema de la interrupción legal del embarazo sería atendido.

"Siempre cuando hay discrepancias, lo mejor es la democracia, pero ahora tenemos una encomienda que es la está demandado todo mi tiempo, mi trabajo: acabar con la corrupción en México", declaró.

López Obrador ya había sido cuestionado sobre el tema el viernes pasado, cuando se le preguntó si vetaría una iniciativa que prohíba o criminalice el aborto a nivel federal.

Al respecto, el mandatario contestó que la prioridad del Gobierno es el combate a la corrupción y que una vez lograda esa meta se podrían ver otros asuntos.

"Primero logremos limpiar de corrupción al régimen, que es lo que más ha dañado (al país), y una vez logrado eso vamos viendo, entre todos, otros asuntos porque hay muchos temas importantes, pero vamos a priorizar y en este caso yo pienso que lo más importante es limpiar de corrupción al Gobierno", declaró.

La pregunta para el presidente se dio después de que la senadora Lilly Téllez anunciara en la sesión del jueves en la Cámara Alta que presentaría próximamente una iniciativa contra el aborto.

Aseguró que ella representa "a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona".

Además, Téllez afirmó este viernes, en entrevista con Grupo Fórmula, que "una mujer que aborta es una criminal porque asesina a un bebé".

La senadora, sin embargo, dijo que las mujeres que aborten no deberían ser criminalizadas con cárcel, pero sí recibir un tipo de castigo.

Las declaraciones de Téllez se dieron después de que el Congreso de Nuevo León aprobara el miércoles una reforma para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Al respecto, Mario Delgado, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó el lunes que el tema no será planteado en la agenda legislativa, por lo que se analizará posiblemente en el siguiente periodo de sesiones.