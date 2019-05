AMLO sacrifica salud de mexicanos por priorizar elecciones: Calderón

Felipe Calderón, expresidente de México, aseguró este miércoles que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está sacrificando la salud porque no entra en las prioridades electorales de Morena.

Tras la renuncia de Germán Martínez a su cargo como director general el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indicó que el problema en este caso “no es Hacienda; su papel es tener bajo control el déficit fiscal. El problema es de quien ordena las prioridades presupuestales: dinero electoral, sacrificando a los enfermos”.

Calderón explicó en entrevista en Grupo Fórmula que quien da la prioridades presupuestales es el presidente. Y la prioridades que ordenó Andrés Manuel López Obrador “fue dar mucho dinero en las tarjetas de Banco Azteca y con ello, a mi juicio, crear una base electoral suficiente para que cualquier cosa que pase con la economía o la seguridad de México, le permita a Morena rescatar la elección intermedia y de 2024".

“La prioridad del presidente es crear esa base electoral pagada, tal y como o hizo en el Distrito Federal, que le va a dar votos. Ojalá el Gobierno rectifique y comprenda que la prioridad es salud y educación”, dijo.

Calderón reiteró que el problema no es Hacienda, pues su tarea es cuidar el equilibrio fiscal y si el presidente dice "me das este dinero sí o sí, me canso ganso" y Hacienda le va a recortar el presupuesto a los demás, incluyendo al Seguro Social.

“A base electoral (López Obrador) está sacrificando la salud, no hay medicamentos retrovirales para gente con VIH Sida, se han reducido muchos tratamientos de cáncer, se ha quitado la cuarta parte del presupuesto de Conafor. Llegamos a las paradojas, donde un ‘nini’, puede estar recibiendo más dinero del Gobierno sin hacer nada, que un médico que hace unas jornadas de 24 horas en un hospital público”, finalizó.

En un mensaje a los miembros del Consejo Técnico de ese instituto, Martínez denunció que en el IMSS existe una “injerencia perniciosa” de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda (SHCP), que pone en riesgo la vocación igualitaria, de justicia, y de prestación de servicios del instituto.

Señaló que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador proclamó el fin del neoliberalismo, en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal.