AMLO reconoce problema de abasto de medicinas, 'pero antes estaba peor'

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este jueves que existe un problema relacionado con el abasto de medicamentos en México, pero, subrayó, este era peor en gobiernos anteriores.

"Bueno hay un problema de desabasto de medicamentos, pero les diría que estaba peor antes", afirmó en su conferencia matutina.

López Obrador justificó el retraso en el abasto de medicamentos al cambio en la forma en que se adquieren estos productos en la actual administración.

"Lo que pasa es que ahora con este plan de combatir la corrupción en la compra de medicamentos se está ventilando el asunto; antes no se decía nada. El llamado Seguro Popular ni era seguro ni era popular, que no hay médicos y no hay medicamentos, y estamos trabajando para que haya médicos y medicamentos", agregó.

En su carta de renuncia a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ahora exdirector Germán Martínez señaló que si bien el abasto de medicamentos del organismo estaba garantizado, "es precario y en algunos lugares pende de un hilo”.

Al respecto, Zoé Robledo, el nuevo titular del Instituto, expuso que en el primer trimestre de este año se ha empleado el 94 por ciento del presupuesto designado para la compra de medicamentos.

"Para todo el año, el IMSS tiene un presupuesto para la compra de medicamentos de 64 mil millones de pesos. Para el primer trimestre fue de 7 mil 749 millones de pesos y de eso se ejercieron 6 mil 979 millones de pesos", explicó.