Ahórrense el tiempo, dice AMLO a campesinos que amenazan con tomar carreteras

El presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó este miércoles a los campesinos que bloqueen carreteras a cambio de que se les entregue fertilizantes "ahorrarse el tiempo", pues el Gobierno federal no cambiará la forma en que está entregando este producto.

"Si hay problemas porque existen bloqueos o inconformidades o protestas, nosotros no vamos a ceder en nada, no es de que 'a ver, te tomamos una carretera y llegamos a un acuerdo siempre y cuando nos entregues tantas toneladas de fertilizante'. Ahórrense el tiempo, ya no se acepta (eso)", afirmó.

La Confederación Nacional de Propietarios Rurales informó que este miércoles alrededor de 50 mil campesinos tomarán carreteras en 25 estados del país.

En un comunicado, la organización señaló que la protesta es motivada por la negativa de una respuesta favorables sobre el ejercicio de los recursos fiscales contemplados en el presupuesto de este año para el campo.

De acuerdo con el Comité Sistema Producto de Oleaginosas, en el caso del Estado de México, las carreteras que serán tomadas son:

-México-Pachuca en el tramo correspondiente a Ecatepec.

-México-Tulancingo, a la altura de la caseta de cobro de Ecatepec.

-México.Chalma, a la altura de la comunidad de Gustavo Baz.

-Tenango-Ixtapan de la Sal, a la altura de Villa Guerrero.

-Toluca-Atlacomulco, a la altura de la caseta el Dorado.

-Kilómetro 107 de la carretera a Jilotepec.

-Toluca-Valle de Bravo, a la altura del monumento de Villa Victoria.

-Toluca-Naucalpan, en el tramo correspondiente a Xonacatlán.

-Encinillas-Jilotepec, a la altura de Polotitlán.

Al respecto, el presidente señaló que aquellos campesinos cuyas protestas sean motivadas por una razón justa serán atendidos, pero "el que quiera sacar provecho, robar, no tiene cabida, se terminó la corrupción".

Agregó que algunos líderes de organizaciones no están conformes por la manera en la que el Gobierno distribuye los apoyos a los campesinos, pues esto se hace de manera directa.

"Llegaba con moche, con 'piquete de ojo' y eso ya no va a continuar. Ahora el apoyo es directo al productor", remarcó.

En tanto, Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, reiteró su respeto a las protestas de los campesinos, pero subrayó que estos no tienen derecho a afectar a terceros.

Con información de Quadratín.