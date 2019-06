AMLO recibe el 'Botón de Oro' de YouTube por alcanzar el millón de suscriptores

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este viernes el 'Botón de Oro' de YouTube.

Este reconocimiento lo otorga la red social a los creadores que alcanzan un millón de suscriptores. El mandatario tiene, hasta este día, un millón 36 mil 263 seguidores .

"Quiero agradecer a YouTube por este reconocimiento, pero quiero dedicarlo a las redes sociales. ¡A las benditas redes sociales!", aseguró en un video realizado en Palacio Nacional y publicado en Facebook.

AMLO destacó que, a través de estas plataformas, se puede dar mayor información.

"Cuando estábamos en la oposición, nos cercaban; había un cerco informativo. Los medios convencionales estaban muy controlados por el régimen y no había información de lo que hacíamos. A veces, llenábamos plazas, protestábamos y, al día siguiente, no salía absolutamente nada en los periódicos, no se decía nada en radio, mucho menos en televisión", afirmó.

Destacó que, pese a los 'bots', las redes sociales ayudan a la discusión.

"Con las redes sociales es distinto; todos tenemos la libertad para manifestarnos y expresarnos. Es cierto que a veces se abusa pero, con todo y eso, es mil veces mejor con el fin de expresarnos. Se tienen que estar padeciendo los 'bots', pero somos libres y, al final de cuentas, también los ciudadanos podemos elegir en las redes sociales. Cuando sabemos que se trata de una opinión pagada, de un 'bot', de un robot, le podemos cambiar", puntualizó.

El presidente calificó a las plataformas como "un oasis en un desierto".

"Hay mucha información buena que se transmite, hay una verdadera comunicación; hay mensajes de ida y vuelta. Luchamos en la oposición y las redes fueron como un oasis en un desierto", afirmó.