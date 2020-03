AMLO rechaza fiscalía antifeminicidios; 'diario trabajamos por la paz'

Ni leyes más severas, ni fiscalía contra violencia de género. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador el problema que atraviesa México está en la descomposición, en los valores culturales, morales y espirituales, lo que –aseguró– se está ateniendo todos los días.

Durante su conferencia de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la necesidad de crear una fiscalía especializada para la investigación de feminicidios en el país, se pronunció en contra de medidas más severas contra los criminales, y volvió a señalar a los conservadores y oportunistas de utilizar esos casos para responsabilizar a su administración.

“¿Qué hacían antes?... Decían: ‘No me va a temblar la mano –se ponían frente a las cámaras– la ley es la ley y siempre: ‘fiscalía’, ¿Para qué queremos fiscalía si todos los días estamos trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad?”, cuestionó.

Recordó que en las protestas por el 8 de marzo se hizo mención de la niña Fátima; sin embargo, pidió analizar el tema, el cual habría obedecido a “la descomposición social. Es una relación desquiciada, familiar, que lleva a esta monstruosidad”.

“Nuestra preocupación no es eso o no basta con eso, lo que tenemos que hacer es evitar que esos hechos sucedan, que se den esos casos.

“Tienen un pensamiento distinto, ellos creen que sólo con medidas coercitivas se va a resolver el problema, con mano dura, con cárceles, con leyes más severas. Sí, eso ayuda, pero lo principal es que vivamos en una sociedad mejor en todo sentido”, refirió el mandatario federal.

Cuestionado sobre el paro nacional de mujeres, reiteró que “son libres las mujeres que trabajan en el gobierno federal”, y advirtió que no se difundirá el nombre de quienes decidieron sumarse al paro, ya que “sería bochornoso”.

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad para presumir que su administración funciona por el apoyo que la gente le da.

“¿Saben por qué funciona? porque gobierna el pueblo… me ayudan a empujar el elefante reumático mañoso, me ayuda la gente, no se podría gobernar sin el apoyo del pueblo”.

-¿No habrá impacto económico (por el paro de mujeres)?- se le preguntó.

“Es relativo, no comparto el punto de vista de algunos expertos… no, miren, si a esas vamos, Italia, España, cuánto tiempo estuvo sin gobierno y hasta funcionaba mejor la economía. Si nosotros nos apoyamos en la gente, se están entregando”.