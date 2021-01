AMLO reaparece en video: 'los médicos dicen que está pasando la etapa crítica'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un mensaje este viernes en el que dijo que todavía tiene coronavirus, pero que los médicos le dicen que está pasando la etapa crítica.

"Ahora me presento con ustedes para que no haya rumores, malos entendidos, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo, ahora me acicalé", dijo en el video.

Agregó que durante su cuarentena ha estado pendiente de los asuntos públicos, pero principalmente de la pandemia. Indicó además que procurarán continuar con la misma estrategia y buscarán fortalecerla.

Dijo que "Afortunadamente no nos han rebasado las circunstancias".

Agradeció también a mandatarios de otros países, representantes empresariales, amigos, y hasta adversarios por sus mensajes de cariño.

El 24 de enero, López Obrador informó que tiene COVID-19 con síntomas leves y que ya se encontraba en tratamiento médico.

En su mensaje en vivo, el mandatario también dijo que confía en que la economía va a mejorar y se van a recuperar los empleos perdidos por la pandemia.

"Soy optimista en todo sentido, estoy seguro de que vamos a superar esta situación difícil de la pandemia y vamos a recuperar la economía, los empleos. Es cosa de no rendirnos", dijo.

En su mensaje también apuntó que en México está emergiendo también el humanismo y que la transformación no solo es material, sino bienestar del alma.

"Me da muchísimo gusto que en estos momentos difíciles, en lo que corresponde a mi persona y todos los que sufren de esta enfermedad, otras enfermedades y otras calamidades, emerge en México el humanismo, la fraternidad. A eso es a lo que aspiramos. La transformación no significa nada mas crecimiento económico, no es nada más bienestar material, la transformación es bienestar del alma, tiene que ver con los sentimientos, lo que sentimos nosotros pero también lo que sentimos cuando le pasa al prójimo".

