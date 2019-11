AMLO quiere ponerle una placa de 'Monumento a la Corrupción' a la Estela de Luz

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que tiene ganas de ponerle a la Estela de Luz una nueva placa que diga: 'Monumento a la Corrupción'.

"Me dan ganas de poner una placa en Reforma, ahí, a lo que hicieron, en la Estela de Luz. Quiero ponerle una placa: 'Monumento a la Corrupción'. Y no sería levantar ningún falso", afirmó el presidente en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador apuntó que existen papeles de cuánto iba a costar y cuanto costó finalmente este monumento. La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en un estudio realizado sobre el monumento, apunta el aumento del costo de la obra, que fue de 394 millones 400 mil pesos a mil 146 millones 372 pesos.

"Pero ya se les olvidó, a mí no se me olvida, yo perdono pero no olvido", comentó el mandatario, quien señaló que parecía que la oposición había olvidado cómo se aprobaba anteriormente el Presupuesto de Egresos, tras ser cuestionado sobre la ausencia del Partido Acción Nacional (PAN) durante la discusión del proyecto para 2020 en la Cámara de Diputados.