AMLO publica decreto para agilizar la importación de medicinas en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador expidió este miércoles un decreto por el que instruye a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) acelerar el proceso de importación de medicinas en México.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que ambas dependencias deberán otorgar el registro sanitario a los medicamentos que busquen ser importados en un plazo menor al establecido actualmente en los acuerdos de equivalencia.

Actualmente, la Comisión establece un plazo máximo de 60 días para resolver las solicitudes al respecto. Ese periodo de tiempo fue criticado por el presidente López Obrador en su conferencia del martes.

Estos documentos establecen que los requerimientos solicitados por las autoridades sanitarias extranjeras para permitir en sus respectivos países la venta, distribución y uso de los insumos a que se refiere el Reglamento de Insumos para la Salud, son equivalentes a los que la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones aplicables exigen para garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer dichos insumos para obtener su registro sanitario en el país.

"Tuvimos que hacer un acuerdo especial con un decreto para validar los registros que esas farmacéuticas ya tienen en sus países, porque estamos hablando de empresas serias, que no tengan que obtener un nuevo permiso de Cofepris. Ayer preguntamos ¿y cuántos días ahora se van a requerir?, y me contestaron ‘20’, y dije 'no'", afirmó.

El decreto también señala que la Secretaría de Salud y la Cofepris deberán analizar si se reduce la cantidad de documentos requeridos para los solicitantes.

"Sin que ello implique que se deje de garantizar la calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer los medicamentos e insumos de salud que en los mismos se indican", agregó.

Este decreto forma parte del anuncio que el Gobierno informó en octubre, cuando se reveló el acuerdo firmado con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra de medicamentos en el extranjero por un valor de 32 mil millones de pesos.

Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, explicó que el pacto firmado en Palacio Nacional abriría la posibilidad de importar los fármacos de prácticamente todos los países del mundo con un decreto que sería publicado posteriormente por López Obrador.

