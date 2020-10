AMLO prevé reforma energética centrada en ‘el interés de la nación’

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó de Tamaulipas y Coahuila visiblemente molesto, subió el tono de voz y habló con velocidad para ensalzar la queja cotidiana contra empresarios, gobiernos estatales, partidos, expresidentes, medios de comunicación e intelectuales. Retomó sus declaraciones vertidas durante el fin de semana y mostró un fuerte rechazo en contra de las energías renovables, las empresas que las producen, e insistió en ajustar el marco legal.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el Presidente reiteró que, de ser necesario, presentaría una iniciativa de reforma a la Constitución “para que se reafirme el principio de que en materia energética será predominante el interés de la nación”, además, aseguró que habría a la fecha más de 60 hidroeléctricas “paradas o subutilizadas”.

Dio lectura a la carta escrita por Adolfo López Mateos cuando nacionalizó la industria eléctrica en 1960, y consideró que, con una política contraria, “no podríamos sostener el compromiso de que no aumenten los precios de los energéticos”.

Aclaró que “sin nacionalizar y sin expropiar”, se rescataría Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que presumió como “un timbre de orgullo”.

El mandatario comenzó su alocución refiriéndose al debate que generó el hecho de que haya dicho que las energías renovables son un “sofisma”. Aclaró que fue para referirse a la “manipulación” que hubo en relación con el tema, y añadió: “El otro sofisma es el de las energías limpias. Se vuelven estos mercaderes ambientalistas”.

“Pero si para eso me pagan, no me pagan para proteger a Repsol o a Shell o a Iberdrola”, enfatizó el Presidente.

En este sentido, criticó que legisladores de Estados Unidos, entre ellos, los senadores de Texas, John Cornyn y Ted Cruz, le escribieran una carta al presidente estadounidense Donald Trump para reclamar que México esté violando el “espíritu” del nuevo T-MEC, al otorgar un trato preferencial a las empresas energéticas estatales.

“Eso se promueve desde aquí”, dijo el mandatario y acusó a Repsol de haber recibido contratos con la promesa de estar produciendo; “nada, sólo produce una empresa, una empresa italiana”, dijo en alusión a la energética ENI.

-¿No considera que por esta política hay un riesgo de una fuga de inversiones en el sector?- se le preguntó.

“No, porque los inversionistas saben muy bien que tienen campos suficientes para invertir en México, siempre y cuando se respeten las leyes”, respondió.

No obstante, señaló que las empresas energéticas “tienen agarraderas” para promover artículos en el New York Times, en El País, el Wall Street Journal, Financial Times o en el Reforma.

“Ahora sí que, como diría mi paisano Chico Che, ‘Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando’”, ironizó.

De ahí, López Obrador soltó uno a uno sus reclamos. En referencia a su gira en Tamaulipas, donde tuvo que acotar su discurso ante la presencia de manifestantes y simpatizantes, acusó que desde su llegada fueron ubicados varias decenas de camiones; sobre el conflicto del agua, insistió en que se buscará “la forma de atenderlo”, y acusó al expresidente Vicente Fox de haber beneficiado a Lala en su administración.

También se refirió al articulista Roger Bartra, quien aunque “es libre”, le señaló de haber sido cooptado por Enrique Krauze para ser “defensor del conservadurismo”; y finalmente, mostró su molestia ante “la actitud de algunos países”, que no han querido prestar a México piezas de carácter histórico como el Penacho de Moctezuma, por lo que anunció una “iniciativa” en contra de prácticas colonialistas que sería enviada a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Nicolás Tavira

Estudia CFE nueva planta de energía nuclear

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza los estudios para construir una central nucleoeléctrica en Baja California, dio a conocer la secretaria de Energía, Rocío Nahle.

Al comparecer ante la Comisión de Energía del Senado, que preside el morenista Armando Guadiana, Nahle dijo que una planta de producción de electricidad mediante energía nuclear, que cuenta con altos estándares de seguridad.

La funcionaria informó, además, que se han invertido 4 mil millones de pesos en el mantenimiento de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz, la cual comenzó operaciones en 1990, cuenta con dos unidades de 810 megawatts cada una y aporta el 5 por ciento de energía limpia al Sistema Eléctrico Nacional.

“¿Queremos más energía nuclear? sí. De hecho ya la CFE está haciendo un análisis para una (central) micro, sería en la península de Baja California. Está apenas iniciando los estudios, porque también hay que hacer las consultas, pero yo soy convencida de que la energía nuclear es la más limpia”, reveló.

Mencionó que Estados Unidos cuenta con 40 centrales nucleoeléctricas, por lo que dijo “ya es tiempo de que en México se hable de la nuclear, es una energía muy benéfica”.

FARMOUTS DE PEMEX

Nahle aseveró que la dependencia a su cargo aprobaría farmouts a Pemex si es solicitado mediante un plan adecuado y factible.

“Si Pemex lo necesita y muestra un adecuado plan de negocios, nosotros no tendríamos ningún problema”, señaló.

De acuerdo con la secretaria, no se han abierto nuevas rondas petroleras porque “no hay resultado con las que hay”.

Como ejemplo mencionó que los siete contratos farmouts de Pemex con privados y uno más relacionado con el campo Ek-Balam sin socio registran a agosto de este año una inversión de sólo 2 mil 19 millones de dólares de un total de 4 mil 582 millones de dólares comprometidos.

Destacó que de los 56 mil barriles de aceite de producción diario comprometidos, sólo se producen 99 mil barriles, de los cuales el 70% es aportado por el campo Ek-Balam, proyecto de Pemex sin socio privado. “Por eso no hemos abierto nuevas rondas, si no hay resultado con las que hay. Y por eso se está invirtiendo en Pemex y por eso tenemos que rescatar a una empresa tan importante”, argumentó

Especial

‘Reformar ley energética traerá desconfianza’

El presidente López Obrador puede impulsar una reforma constitucional en materia energética contra el T-MEC, pero el país tendrá que enfrentar que el gobierno de Estados Unidos o las empresas demanden al Estado mexicano y lleven el caso a un panel de arbitraje internacional, y generará desconfianza en el país, aseveró la senadora Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la panista, habría “desconfianza de que México no cumple sus acuerdos, de que el Presidente no lee lo que firma. Que la secretaria me supongo que tampoco y eso me parece grave, delicado”.

Dijo que le propuso al presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, crear un grupo de trabajo en el Senado para analizar las implicaciones que tienen las acciones que ha tomado el gobierno que pudieran contravenir el T-MEC.

“Si gana Joe Biden la cosa se va a poner más complicada porque él ha dicho que le va a apostar a las energías limpias. En México decimos que las energías limpias son un sofisma, estamos perdidos”, refirió. con información de Eduardo Ortega y Jessika Becerra