Video de supuestos sobornos muestra la inmundicia del régimen de corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este lunes en la conferencia matutina el video de supuestos sobornos vinculados al caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

"Este video que se dio a conocer es bastante fuerte. Muestra la inmundicia del régimen de corrupción que imperaba, porque pues todo este dinero se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos", comentó el mandatario antes de presentar el material en la mañanera.

López Obrador dijo que el video apenas se dio a conocer en algunos medios, pero que no se difundió tanto como sí se hizo, añadió, con el video del caso René Bejarano.

"Se ha difundido el video pero no mucho, porque los medios no le están dando la importancia que tiene, no es el video de René Bejarano, eso se difundió pero a nivel nacional e internacional y este veo que apenas en las redes sociales, las grandes televisoras no tienen exposición (...) ¿Por qué no buscas el video? Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que vean cuánto dinero se recibían, maletas, esto no son portafolios, maletas", precisó.

López Obrador agregó que le gustaría que el caso Lozoya se considerara un asunto de Estado y que la Fiscalía General de la República (FGR) informara todo lo que declaró el exdirector de Pemex, esto con el fin de conocer la denuncia completa y saber si el video difundido es el que se incluyó en la denuncia o es otro.

El video de supuestos sobornos se difundió a través de una cuenta de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya, hermano de Emilio Lozoya.

Sin embargo, la defensa del extitular de Pemex aseguró que Juan Jesús no tiene cuenta en esa red social, por lo que la difusión de la imagen se hizo mediante la comisión de un delito, creando una cuenta falsa y suplantando una identidad.

Anunció que por ello presentará una denuncia penal. Dijo que la información del caso debe emitirse por los canales oficiales.

Hasta el momento, la FGR no ha fijado posición respecto del video, pero fuentes de la dependencia dijeron que la grabación no es parte de las pruebas que dio Lozoya en su denuncia presentada la semana pasada.

Con información de David Saúl Vela*