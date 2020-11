AMLO presenta la guía ética para la transformación de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves la guía ética para la transformación de México, un documento diseñado para, aseguró, fortalecer los valores en el país.

"Es un documento similar, aunque a la luz de los nuevos tiempos, al documento que elaboró Alfonso Reyes en su momento, la cartilla moral", agregó.

El comité a cargo de la elaboración del documento está conformado por Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia; José Agustín Ortiz Pinchetti; Verónica Velasco Aranda; Pedro Miguel Arce Montoya; Enrique Galván Ochoa, y Margarita Valdez González.

Al respecto, Ramírez Cuevas señaló que el seguimiento de este documento no es obligatorio.

"La adopción es voluntaria. Este documento es una referencia, no es una ley, no es una norma; es un documento para el debate y para la reflexión", subrayó.

Estos son los 20 principios y valores expuestos en la guía.

1. Respeto a la diferencia. Evitemos imponer 'nuestro mundo' al mundo de los demás.

2. De la vida. No hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

3. De la dignidad. No se debe humillar a nadie.

4. De la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad.

5. Del amor. El amor al prójimo es la esencia del humanismo.

6. Del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás.

7. Del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene difícilmente sabe a dónde va.

8. De la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona.

9. Del perdón. El perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

10. De la redención. No se debe enfrentar el mal con el mal.

11. De la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia; no puede haber trato igual entre desiguales.

12. De la verdad, la palabra y la confianza. No mentir, no robar, no traicionar.

13. De la fraternidad. Ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás.

14. De las leyes y la justicia. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Todo por la razón y el derecho; nada por la fuerza.

15. De la autoridad y el poder. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás.

16. Del trabajo. No hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo.

17. De la riqueza y la economía. No es más rico el que tiene más, sino el que es más generoso.

18. De los acuerdos. Los compromisos se cumplen.

19. De la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México.

20. De los animales, las plantas y las cosas. Al cuidar el agua el aire, la tierra, las plantas, los animales y las cosas, nos cuidamos todos.

¿Cómo se distribuirá la guía?

López Obrador subrayó que el documento se imprimirá "en una cantidad considerable" pues se distribuirá a los más de ocho millones de adultos mayores que reciben un apoyo del Gobierno.

"Para que sean ellos los que, de manera voluntaria en sus tiempos libres puedan transmitir y analizar con sus hijos y nietos lo que se dice en esta guía", abundó.