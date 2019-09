AMLO presenta cámara de espionaje encontrada en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este martes la cámara encontrada en una de las salas de Palacio Nacional con la que se intentó espiarlo.

"(La cámara estaba) en lo que era el comedor. Allí hemos tenido reuniones con gobernadores y empresarios. Yo he publicado algunas imágenes sobre estas reuniones en ese salón", agregó.

El presidente reveló el 29 de agosto el hallazgo de este artefacto.

"Hace unos días, en una de las salas de la oficina, se encontró una cámara sofisticada, de esas pequeñitas, nos estaban grabando. En la sala, aquí en Palacio", detalló.

Este martes, el presidente dijo que, según técnicos, la información de la memoria de esta cámara tenía que ser descargada cada determinado tiempo.

López Obrador descartó que a partir de este caso se haya llevado a cabo una revisión de Palacio Nacional para encontrar más aparatos de este tipo.

"No, porque no hay paranoia. Ya les dije el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", apuntó.