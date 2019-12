AMLO pide un año para ver resultados del Instituto de Salud para el Bienestar

Tras considerar que el sistema de salud estaba peor que el sistema educativo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que será antes del 1 de diciembre del próximo año cuando el sistema de salud y el recién creado Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) ya esté funcionando.

Durante su discurso ante la Junta de Gobierno del Instituto de Salud para el Bienestar, que este jueves rindió protesta en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo planteó un año para que esté consolidado el Insabi, que sustituye a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular.

“A mí me gustaría que en un año nos volviéramos a reunir, antes del 1 de diciembre del año próximo, y escuchar aquí un informe de que ya está funcionando el sistema de salud; ese es el compromiso”, apuntó.

También comentó que su gobierno está en buenas condiciones en lo que refiere a los distintos temas de la agenda nacional.

“En el caso de educación, bien; Economía, bien; Bienestar social, bien; Combate a corrupción, muy bien; Finanzas públicas, sanas; Policía exterior, reconocida por todos, vamos avanzando”, lanzó desde Palacio Nacional.

En el mensaje, el Presidente también consideró que el sistema de salud “se deterioró mucho en tiempos pasados”, y lo comparó con el sistema educativo.

Añadió que aun con ausentismo de maestros, si un maestro no llega, puede ser sustituido por otro, o los niños se regresan a la casa; es lamentable que eso suceda, pero no pasa a mayores. Sin embargo, dijo, si llega un infartado a un hospital rural y no hay la medicina para que alcance a llegar a una clínica donde puedan intervenirlo, se muere.

“Se puso en debate la reforma educativa, eso despertó pasiones, polarizó; se habló bastante. Se omitió la situación de la salud pública, y al final está peor que el sistema educativo”, planteó.

Juan Ferrer, recién designado titular del Insabi, destacó que se agregarán a los presupuestos etiquetados 40 mil millones de pesos para fortalecer el primer nivel de salud para que haya una atención preventiva y oportuna.