AMLO pide que no se utilicen instrumentos como desaparición de poderes con tintes políticos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este miércoles que se dialogue sobre el tema de las solicitudes de desaparición de poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato, y que estos mecanismos deben usarse sin tintes políticos.

"Recomendación, nada más, que se dialogue. Que no se utilicen procedimientos que deben de aplicarse sin tintes políticos para hacer justicia (...), no puedo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento establecido en la ley pero promovido por venganza o para descalificar a adversarios", apuntó el mandatario federal.

El martes, el grupo de Morena en el Senado solicitó desaparecer los poderes en Tamaulipas y Guanajuato, luego de que la bancada del PAN pidiera lo mismo para Veracruz.

Señaló que en este tipo de situaciones se afecta tanto la imagen de los legisladores como la de las instituciones. Sugirió "con todo respeto" que dejen este tipo de asuntos a la Fiscalía General de la República (FGR) y al poder judicial.

"Eso tiene que ver en algunos casos con la esfera del derecho penal, entonces que se vean estos asuntos ahí, en la fiscalía, también, son libres. Y no se puede limitar a nadie, mucho menos un legislador que tiene todo el derecho de expresarse, de manifestarse, son poderes autónomos. Pero sí que no se excedan utilizando esos instrumentos porque no se llega a nada. Nada más se producen enfrentamientos", dijo.

Luego de las solicitudes del martes, la Mesa Directiva de la Cámara alta turnó a comisiones las solicitudes para la desaparición de poderes las entidades señaladas, y se nombre a gobernadores interinos.