AMLO pide que no lo involucren en 'ley Bonilla'; 'buscan echarme la culpa de todo'

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que prefiere no opinar sobre la aprobación por parte del Congreso de Baja California para ampliar de dos a cinco años el mandato del próximo gobernador de la entidad, Jaime Bonilla.

"Lo único que quisiera es que no me involucraran en este asunto, porque buscan echarme la culpa de todo. Ya les dije, no tuve nada que ver, ya no es el tiempo de antes en que estas decisiones las tomaban desde arriba", comentó en su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado sobre el tema.

El martes por la noche, en una sesión a puerta cerrada, el Congreso local validó la reforma con la que se amplía el periodo de mandato. Durante la sesión, varios legisladores mostraron su desacuerdo y desaprobación por el modo en que se dio la convocatoria a esta sesión extraordinaria.

López Obrador señaló que la medida fue aprobada por todos los partidos del Congreso local, "empezando por el PAN".

La legislatura de Baja California está conformada por 12 diputados del PAN, cinco del PRI, tres de Morena, uno de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y tres diputados independientes. La modificación a la Constitución local fue aprobada originalmente el 9 de julio de manera unánime.