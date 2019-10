AMLO pide evitar riesgos y sugiere realizar coberturas a distancia

El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el accidente carretero en el que 10 periodistas resultaron lesionados durante su gira en Sonora. Descartó que su administración pague los traslados de quienes asisten a sus recorridos y sugirió a quienes estén interesados en la cobertura periodística, lo hagan con corresponsales o a distancia.

“La mejor opción es que los que no puedan asistir, que se queden en la Ciudad de México, de lunes a viernes, y los fines de semana los medios con corresponsales puedan cubrir”, declaró ayer el titular del Ejecutivo en el aeropuerto de Hermosillo.

Agradeció “por todo el riesgo que se corre en estas giras por el país” y confirmó que a los dos periodistas que fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Regional 1 Ciudad Obregón, Sonora, están “ya recuperados”.

-“¿Se pondrá orden en sus coberturas, asumen la responsabilidad?”, se le cuestionó.

-“Asumimos la responsabilidad y también dejar en libertad para que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacerlo, porque no haya condiciones, que no se arriesguen, y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros medios”, respondió.

Al cuestionarle sobre la posibilidad de dejar espacios más holgados entre eventos, para no conducir a un exceso de velocidad, el Presidente advirtió que “eso no se puede, hay que visitar muchos pueblos”.

El sábado por la tarde, una de las dos camionetas que trasladaban a los periodistas durante la gira de López Obrador en Sonora se volcó sobre la carretera Navojoa-Ciudad Obregón, con dirección al municipio de Guaymas, aparentemente por viajar a un exceso de velocidad. Sin embargo, de acuerdo con los pasajeros, la unidad presentaba fallas desde un día anterior.

Los fotógrafos, camarógrafos y reporteros de distintos medios de comunicación fueron trasladados a Ciudad Obregón para su atención médica; ocho de los diez fueron dados de alta la madrugada de este domingo y dos más permanecen hospitalizados, pero estables.

La tarde del sábado, la primera reacción del titular del Ejecutivo se dio ante pobladores de la comunidad Yaqui; ahí aseveró que las lesiones de los comunicadores no habían sido graves, sino que “sólo fue el susto”.

Se trata de la tercera vez que se presenta un accidente carretero en la cobertura del Presidente: el primero, una camioneta de la comitiva de la Presidencia, en marzo de este año; la segunda, en agosto pasado, cuando el percance no pasó a mayores, y el accidente de este sábado.