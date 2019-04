AMLO admite que existe 'cargo' para estados y municipios por la Guardia Nacional; pide eliminarlo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó este miércoles que en las leyes secundarias para la nueva configuración de la Guardia Nacional sí existe un pago que los estados y municipios tendrán que hacer para el cuerpo de seguridad.

"Ayer mismo un compañero me preguntaba que por qué se iba a cobrar para tener la Guarida Nacional a los estados y municipios y, en efecto, el documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso establece un pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que nosotros no estamos de acuerdo", afirmó.

Este paquete de documentos, que incluyen la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenidos, fue ntregado el jueves al Senado por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.

Al respecto, López Obrador afirmó que el pago se eliminará.

"Ya se va a quitar para que no haya ninguna duda, vamos a ir corrigiendo, no nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos. Tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia", señaló.