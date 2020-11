AMLO pide a productores de tortillas de maíz que no aumenten precios

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este lunes a los productores de harina de maíz que ayuden para no aumentar los precios.

"Pedirle a los productores de harina de maíz, a las dos empresas que distribuyen la harina, que nos ayuden para que no haya aumento. Yo estoy seguro que vamos a contar con su apoyo, dada la circunstancia por la que estamos atravesando por la pandemia (...) Pedirle a los que producen que nos esperen, no es una orden, no es un decreto, es una solicitud amigable", apuntó en su conferencia matutina.

El mandatario federal destacó que, además, desde el Gobierno se está haciendo el esfuerzo de no aumentar los precios de energéticos como el diésel y la gasolina.

"Esperemos unos meses (para el aumento), porque necesitamos también acabar con esa mala costumbre de que terminaba un año, e iniciaba el otro con aumentos de precios, ahí venían los gasolinazos, los aumentos de todo. Vamos a terminar con eso, que nos ayuden", insistió.

López Obrador añadió que sin maíz no hay país.

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), señaló que este año las tortillas en los sitios donde se adquieren han tenido un aumento de 1.3 por ciento acumulado, mientras que en tiendas de autoservicio el producto ha aumentado 0.9 por ciento a lo largo del año.

Apuntó que este sector ha sido solidario con los consumidores.

"Algunos (empresarios) hablan de que quieren prever los aumentos del próximo año. Pues que no le hagan al pitoniso, mejor que sean solidarios con todos nosotros como consumidores y que hagan caso al llamado del presidente", comentó Sheffield.

La Profeco, la Secretaría de Agricultura (Sader) y la de Economía han sostenido reuniones, al igual que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en relación al maíz blanco y la tortilla, informó.

Te podría interesar

Prepárate: alertan que el kilo de tortilla subirá 1 peso a partir de diciembre

Precio de la tortilla debe mantenerse sin cambios hasta mediados de 2021: SE y Sader

¿Se puede o no incrementar el precio de la tortilla? Esto explica la Cofece