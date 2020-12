AMLO pide a población cuidarse en temporada navideña ante el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a toda la población del país que se cuiden en los próximos 10 días, entre el 14 y 24 de diciembre, debido a la pandemia de COVID-19.

"Que nos cuidemos nosotros. Prohibido prohibir, y son 10 días. Eso es lo que le pido a la gente, estos 10 días sobre todo, porque del 14 al 24 se llenan las calles", indicó en la conferencia matutina.

López Obrador dijo que las reuniones y festejos de la noche del 24 de diciembre generan que haya más tráfico pues la gente sale más a realizar compras y a estar con sus familias.

"Son estos 10 días. Ayuden todos, vamos a cuidarnos. Porque así evitamos que haya más contagios, de todas maneras estamos ampliando la capacidad hospitalaria pero no queremos que nadie se enferme, mucho menos que pierdan la vida. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y sí podemos hacerlo. Sin necesidad de que nos digan 'firmes, no se muevan, no salgan', ya sabemos", apuntó.

También apuntó que hay que tener confianza en la gente cuando se hacen estos llamados a cuidarse, pues las personas sí cumplen.

"La prueba más contundente fue lo que sucedió el 12, el día de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de la celebración más importante del país (...) Cuando el 12 la Basílica (de Guadalupe) está vacía, ¿qué se está demostrando? Que la gente actúa de manera responsable, que hay que tenerle confianza a la gente", aseguró.

