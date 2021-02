AMLO pide a personas adultas mayores confiar en vacunas COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo este lunes un llamado de confianza en el Gobierno a las personas adultas mayores, con el fin de que se vacunen contra el COVID-19.

"Decirles a los adultos mayores del país que es importante que se vacunen y que no hay riesgos (...) Hay mucha desinformación, hay rumores, pero que no se haga caso a esas desinformaciones, a esos rumores, a esas distorsiones, que nosotros actuamos de manera responsable y no los vacunaríamos si supiéramos que hay riesgos, que tengan confianza", apuntó el mandatario federal.

En tanto, también recordó que las personas son libres y que inocularse en contra del virus es voluntario y no obligatorio.

"Y (decirles) que no está condicionado (el vacunarse o no) a los beneficios que por derecho les corresponden, que no porque dejen de vacunarse ya no van a recibir la pensión a los adultos mayores. No, son cosas distintas. Además, la pensión a adultos mayores ya no es un programa, es un derecho adquirido", puntualizó.

El plan de vacunación contra el coronavirus en México está por entrar este lunes en su segunda fase, dirigida a adultos mayores.

