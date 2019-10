AMLO pide a legisladores no modificar el déficit 'artificialmente'

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves a los legisladores no modificar el déficit "artificialmente".

En la conferencia matutina, Obrador dijo que anteriormente los legisladores incrementaban el déficit de manera 'artificial' con la intención de aumentar los ingresos y tener una bolsa que posteriormente se repartía.

"Aprovecho para decirle a los legisladores, ellos van a decidir, pero quieren aumentar el déficit. No estoy de acuerdo. Ojalá y no le muevan porque nos conviene mucho el que tengamos finanzas públicas sanas", dijo el mandatario.

"¿Qué hacían? le subían artificialmente, ya sea más déficit o el precio del petróleo, para aumentar artificialmente los ingresos, y así tener una bolsa. Ahora dicen que hay que aumentar el déficit y vamos a tener una bolsa de 25 mil millones de pesos. Entonces se tienen las bolsas como era antes y a repartir", agregó.

Los diputados analizan reducir la meta de superávit primario de 2020 a un nivel de 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), desde uno de 0.7 por ciento propuesto en los Criterios Generales de Política Económica, enviados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El ajuste sería para poder alcanzar los recursos previstos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2020, ya que más temprano la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó la miscelánea fiscal del Ejecutivo, con cambios a las leyes del ISR, IVA, IEPS y al Código Fiscal de la Federación, los cuales implicaron ajustes en las metas de recaudación.

Por otra parte, el presidente destacó también que no es necesario incrementar los impuestos siempre y cuando los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y se evite la evasión.

"¿Qué se hacía anteriormente?, aumentar los impuestos, o gasolinazos. No, si no hay evasión, no hay necesidad de aumentar impuestos ni de endeudar al país", indicó.