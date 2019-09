AMLO pide a dependencias evitar 'tortuguismo' en construcción de gasoductos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que se trabaja para evitar el "tortuguismo" en los trámites y ayudar a que no se detengan obras.

Al ser cuestionado sobre pagos que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha realizado en administraciones pasadas por el retraso de dependencias federales en relación a la construcción de gasoductos y si se dará alguna instrucción a dependencias federales para evitar costos adicionales por estas situaciones, el mandatario refirió que ya se trabaja en ello.

"Están trabajando en esto tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en la Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene ya esta encomienda de ayudar para que no se detengan las obras y no nos cobren multas de acuerdo con lo que está establecido en los contratos, para que no se gaste de manera indebida por negligencia, por desatención de los servidores públicos", indicó.

López Obrador comentó que en la reciente negociación con empresas constructoras de gasoductos se realizó también la revisión de pagos anticipados que debieron hacerse al final.