AMLO pide a comités de 'La escuela es nuestra' que recursos sean usados para construcciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a los comités del programa 'La escuela es nuestra', los cuales reciben de manera directa recursos para el mantenimiento de los planteles, que utilicen el dinero en construcciones, con el fin de dar trabajos directos.

"Lo que queremos es que nos ayuden para que estas 25 mil 510 escuelas se conviertan en frentes de trabajo, que por la circunstancia actual el dinero no se use, para ser preciso, para computadoras, que se use -y es voluntario, desde luego- en la construcción, ya sea para ampliar las bardas, en aulas de usos múltiples, en los baños, en todo lo que pueda significar contratar a maestros albañiles, a trabajadores de la construcción", apuntó el mandatario federal.

Esta petición sería con respecto a los recursos correspondientes a este ciclo escolar, apuntó, por lo que en las siguientes entregas se podrían utilizar con otros propósitos, agregó.

"Pero ahora es muy importante reactivar la industria de la construcción y darle ocupación, darle trabajo, a los trabajadores de la construcción", comentó. López Obrador estimó que con esto se darían 266 mil 278 empleos.

Como parte de este programa, el Gobierno federal entrega de manera directa a comités conformados por madres, padres, docentes y alumnos el presupuesto de mantenimiento a cada escuela.

La cantidad de recursos que recibe cada plantel depende de su plantilla estudiantil.

Si se cuenta con entre uno y 50 alumnos, el apoyo será de 150 mil pesos; si hay entre 51 y 150 estudiantes, recibirá 200 mil pesos; mientras que para planteles con más de 150 alumnos se hará entrega de 500 mil pesos.