AMLO pide a Cancillería hablar con Canadá sobre mineras en México para que se 'respete la legalidad'

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se comunique con el Gobierno de Canadá para tratar asuntos con respecto a concesiones mineras de dicho país en México.

Refirió que existen dos empresas mineras canadienses en el país que tienen conflictos con sindicatos y que no quieren pagar impuestos.

"Aprovecho para pedirle al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que hable con el Gobierno de Canadá, y que explique esta situación, y que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero si no se respeta la legalidad, el Gobierno puede revocar la concesión a la empresa", indicó.

En el caso de la mina de Cosalá, en Sinaloa, la empresa no acepta el sindicato que ganó la titularidad del contrato tras un conflicto. "Como no es del agrado de la empresa, no quieren iniciar actividades porque quieren tener su sindicato, y no están cumpliendo con el mandamiento de Ley de la Secretaría de Trabajo", señaló.

La otra minera se encuentra en Tayoltita, Durango, donde la compañía no quiere pagar impuestos y está buscando ir a tribunales internacionales.

"También (hago) un llamado a las autoridades de Canadá para que nos ayuden y que estas empresas hagan lo mismo que hacen en Canadá, no queremos que hagan más que eso. Que paguen impuestos como pagan en Canadá, que traten bien a los trabajadores, como sucede en Canadá, y que cuiden el medio ambiente, que no destruyan el territorio, como están obligados a hacerlo en Canadá", puntualizó.

Te podría interesar

AMLO anuncia iniciativa para hacer públicos expedientes de investigación contra funcionarios

AMLO 'amaga' con reforma a la Constitución para lograr cambios en industria eléctrica