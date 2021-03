AMLO pide a Cámara de Diputados dar a conocer expediente sobre Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este lunes que, si no existe impedimento, espera que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente sobre las acusaciones contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

"Como me lo van a preguntar, ya que estamos aquí: ojalá y la Cámara de Diputados, si no tiene impedimento, si no está limitada, dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, que se transparente, hablando del derecho a la información y de la transparencia, eso va a ayudar mucho, porque así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos", indicó.

López Obrador comentó que él mismo quiere conocer este expediente para saber de qué se le acusa al mandatario local, y la transparencia ayudará para que los y las mexicanas conozcan el caso.

"Yo no fabrico expedientes y no doy órdenes de que se fabriquen en contra de nadie", aseguró.

El pasado 23 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara baja el desafuero del gobernador por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Entre las acusaciones en contra del gobernador panista figuran la imputación derivada de la averiguación previa FED/SEIDF/CGI-CDMX/865/2020, iniciada tras la denuncia de Emilio Lozoya el 11 de agosto pasado. El exdirector de Pemex acusó a varios políticos, entre ellos a García Cabeza de Vaca, de recibir millonarios cantidades para aprobar la reforma energética, derivado del caso Odebrecht. Dijo también que entregó más de 500 millones de pesos en sobornos.

También, según fuentes de Morena en la Cámara de Diputados, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia en contra del gobernador por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos.

García Cabeza de Vaca ha afirmado que "Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello".

Sobre los señalamientos del gobernador de Tamaulipas, el fiscal general Alejandro Gertz Manero declaró el 24 de febrero que no existe una venganza política, y recordó que el juicio será público ante el Congreso con las pruebas con las que fue denunciado.

