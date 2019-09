AMLO pedirá que Mireles se disculpe públicamente por expresiones contra mujeres

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que pedirá a José Manuel Mireles, subdelegado del ISSSTE en Michoacán, que se disculpe públicamente por sus expresiones contra las mujeres.

"Vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo, ofrezca una disculpa pública", apuntó.

El presidente dijo que el funcionario debe hacer un compromiso de no volver a cometer este tipo de faltas.

"Que no solo exprese eso, no es solo decir 'ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres, como es evidente, sino 'hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y a todas las personas y seres humanos, y hago el compromiso de educarme en esta materia, y reconozco que cometí un error y que, como ser humano, que cometemos errores, que lo acepto, y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer'. Algo así", explicó el presidente.

El 4 de septiembre circuló un video en redes sociales en el que Mireles supuestamente se refería a las parejas de los derechohabientes del ISSSTE como 'pirujas' .

"Tenemos que atender a toda su familia y tenemos que atender a la primera, yo lo digo de otra manera, soy tierracalenteño, hay que atender a la primera piruja, a la segunda piruja, a la tercer, a la cuarta y hasta la quinta", aseveró

Un día después, Mireles ofreció una disculpa en su cuenta de Twitter.

"Queridas mujeres: ofrezco una sincera disculpa por la forma en que me referí a la concubinas de los derechohabientes del ISSSTE. Les reitero mi cariño".

Sobre si podría pedir la renuncia de Mireles por sus expresiones contra las mujeres, el presidente comentó que preferiría que primero se ofrezca una disculpa.

"Les aseguro que podría yo pedirle la renuncia, pero vamos a que todos nos perdonemos y que todos estemos dispuestos a rectificar", apuntó.

Cuando se le planteó que esta disculpa se hiciera en Palacio Nacional, el mandatario señaló que "no hacía falta" que se hiciera ahí.

López Obrador agregó que si existen denuncias en contra de Mireles por sus expresiones, la autoridad competente debe resolver el caso.