AMLO pedirá cancelación del contrato a Miguel Rincón por venta de papel para libros de texto

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que pedirá a la instancia correspondiente cancelar, de forma legal, el contrato que se dio a Miguel Rincón para la venta del papel utilizado para la impresión de los libros de texto gratuitos.

"Voy a pedir a la instancia correspondiente del Gobierno que se busque la forma legal de que se cancele ese contrato y le pido a mi compadre, a Miguel Rincón, que entienda las circunstancias", dijo.

El mandatario sugirió que hablará con Rincón para que si legalmente no se puede cancelar este contrato, "él renuncie a su derecho".

López Obrador fue cuestionado el jueves por la participación de Miguel Rincón en la licitación para vender el papel destinado a la impresión de los libros de texto y sobre si existía un conflicto de interés por ello.

"Es una empresa que él tiene desde hace mucho tiempo. No sabía que estaba participando. No sé si legalmente esté impedido. Si está impedido no podría participar", comentó en su momento.

El mandatario retomó el tema este viernes después de que "apareciera en un periódico" que la empresa Bio-Pappel ganó la licitación para vender el papel para imprimir los libros de texto.

Por ello, López Obrador anunció esta decisión y dijo que no quiere dar ningún pretexto a los conservadores ni a la prensa 'fifí' para que se cuestione a su Gobierno.