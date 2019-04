AMLO pedirá aval moral al país de origen de quien gane licitación de refinería en Dos Bocas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que hablará personalmente con el mandatario del país de origen de la empresa que resulte ganadora de la licitación de la nueva refinería de Dos Bocas, en busca de un aval moral.

“La empresa que gane (la licitación,) yo voy a hablar personalmente con el presidente del país de la empresa que se trate, para pedirle que le recomiende a la empresa que cumpla y actúe con responsabilidad, independientemente de los contratos y de todo el procedimiento legal, que debe ser estricto”, explicó en su conferencia mañanera.

“Para que no haya incumplimiento de contrato, porque lo que suele pasar es que dejan las obras inconclusas, o la obra termina costando el doble o triple de lo que significó el contrato original, todo eso se va a eliminar”, agregó.

Dijo que lo hará incluso si se trata de una empresa estadounidense, lo que derivaría en una plática al respecto con Donald Trump, o si es una empresa española.

“Sí, lo mismo con el presidente Trump, o si es una empresa de España, lo mismo con el primer ministro de Canadá, con la empresa de que se trate, hablaría con su gobierno para decirle que queremos un aval moral para que la empresa cumpla, y lo mismo en el caso de las empresas mexicanas, porque hay muchas obras tiradas, inconclusas”, indicó.

Obrador señaló que durante su administración no será contratada ninguna empresa que tenga antecedentes de corrupción.

“Tan es así que hemos dicho que las empresas contratadas en el nuevo gobierno tengan una trayectoria limpia, empresas con antecedentes de corrupción no van a recibir contratos, sean mexicanas o extranjeras, se acabó la corrupción. Nada de Odebrecht o esos malos ejemplos”, sentenció.

Concluyó diciendo que las empresas españolas no se verán afectadas por la reciente diferencia, como la calificó, que hubo con el gobierno de España luego de que el mandatario les solicitara una disculpa por las afectaciones a los pueblos indígenas durante la Conquista.

“Yo no quiero que se vaya a malinterpretar. Ahora hubo algunas diferencias por un planteamiento que hicimos y no quiero que se vaya a pensar que por eso vamos a afectar a empresas españolas, no actuamos de esa manera”, concluyó.