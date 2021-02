AMLO ofrece protección de la Guardia Nacional a candidatos en periodo electoral

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este viernes el apoyo de la Guardia Nacional para candidatos y candidatas del próximo periodo electoral.

Consideró que es una "degeneración" que haya lugares donde el crimen organizado promueve candidatos como si fueran partidos políticos, algo que además hacen "a la mala".

"En el caso del crimen organizado (dicen): 'va a ser este (el candidato), y tú no te metas, ni tú, o si te metes, no hagas campaña, te desapareces. Y si no, atente a las consecuencias'. Eso no, vamos a que no se le quite el derecho al pueblo a elegir a sus autoridades", agregó.

El mandatario federal dijo a los y las candidatas que comprende y es conciente de los riesgos, pero que es necesario defender la libertad, pues esta no se implora, se conquista.

"Los vamos a proteger a todos los candidatos. Ya tomé ese acuerdo, nada más vamos a hablar con los gobernadores porque tampoco va a haber intromisión indebida, pero que se sientan protegidos, que no están solos, si es necesario, y lo solicitan los gobiernos estatales, va a participar la Guardia Nacional en la protección, en el apoyo, a los candidatos", ofreció.

Esta protección no sería en todo el país, consideró López Obrador, pues la violencia de este tipo no se padece en todo México sino solo en algunas regiones y es ahí donde se brindaría protección.

"No nos podemos quedar con los brazos cruzados, hacernos de la vista gorda, no es posible eso", apuntó.

