AMLO ofrece diálogo y reuniones por partido con los gobernadores del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador le ofreció a los gobernadores del país una serie de diálogos entre el gabinete federal con los todos los gobernadores del país reunidos por organización partidista a las que están agrupados.

De esta manera, se estaría cumpliendo uno de los reclamos, principalmente de los llamados partidos de oposición, quienes han acusado al titular del Ejecutivo Federal de sólo reunirse con los funcionarios de extracción morenista.

“Nos ofreció un diálogo por gobiernos, los emanados del PAN, del PRI, así que seguramente tendremos otra reunión”, refirió Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, de Acción Nacional (PAN), al término de su reunión que sostuvo con los gobernadores en Palacio Nacional.

Sin precisar una fecha, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo confirmó que la reunión entre el gabinete y los mandatarios emanados de Partido Revolucionario Institucional (PRI) se tratarán temas como el de la salud, la seguridad y “cuestiones puntuales de cada estados”.

Además, adelantó que se tendrá una reunión, primero entre los gobernadores del PRI y luego con el Presidente.

En este mismo sentido se expresó, Javier Corral, de Chihuahua, quien explicó que no se abordó ningún tema en particular en la reunión de este martes. "No hubo un solo tema que se abordara, lo que sí es que el presidente ofreció que nos encontraremos los gobernadores en distintos grupos en los próximos días”.

¿Por distintos grupos?, se le preguntó.

“Sí, los gobernadores de PRI, los del PAN, los de Morena, etc, etc. Ahí será la oportunidad para resolver los temas que están en la agenda”.

Claudia Pavlovich, de Sonora, adelantó que se volverán a reunir después “para ver los temas prioritarios para cada estado. Para Sonora, es la terminación, la culminación del hospital general en sustitución del que está ahorita", dijo.