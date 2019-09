AMLO no se mete en temas que no son de su incumbencia: Bonilla sobre ampliación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha emitido posicionamiento sobre la ampliación de mandato en Baja California de 2 a 5 años ya que no es un tema de su incumbencia, señaló Jaime Bonilla, gobernador electo de Baja California.

En entrevista para con Risco para La nota Dura de El Financiero, Bonilla destacó que el mandatario es una persona que respeta la autonomía de los estados y que no tiene un Gobierno centralista.

"El presidente no se mete en temas que no son de su incumbencia. Él siempre dice que los estados son libres, que su Gobierno no es centralista, que los congresos son soberanos y que tanta soberanía tiene el congreso del estado como el federal", dijo el gobernador electo.

Indicó que quienes han emitido críticas lo hacen debido al desconocimiento del tema.

"El presidente es una persona muy respetuosa de las formas, los tiempos y los espacios. Jamás interfiere en una decisión ni en su mismo partido", añadió.

"Lo que es peligroso es que no se respete la ley y la autonomía del estado, porque mientras nosotros no nos excedamos de 6 años no violamos la Constitución.

"Todos esos conocedores que dicen y pecan de que esto sería una gran violación, que te digan que artículo de la Constitución se está violando", afirmó el mandatario electo de Baja California.