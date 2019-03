AMLO no debe estar en boletas del 2021 si no busca reelección: PRD en San Lázaro

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso al presidente Andrés Manuel López Obrador que "si realmente no aspira a reelegirse como afirma, debe desistir de aparecer en las boletas de las elecciones intermedias de 2021".

"Con el pretexto de la consulta sobre su mandato, busca fungir como jefe de campaña de Morena", acusó.

En un comunicado, la bancada perredista en San Lázaro -que coordina la diputada Verónica Juárez Piña- criticó que a pesar de que la minuta de consulta popular y revocación de mandato ni siquiera ha sido aprobada por el Senado de la República, López Obrador firmó este martes un pronunciamiento en el que se compromete a no reelegirse en 2024.

Sin embargo, "con el pretexto de su compromiso de impulsar la revocación de mandato, argumentó que a mediados de mi mandato, en 2021, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie”.

El PRD planteó que "nuestros grupos parlamentarios han presentado múltiples iniciativas para impulsar instrumentos de democracia participativa en nuestro país, que acerquen la toma de decisiones públicas a la sociedad, a través del fomento de su organización y el ejercicio de sus derechos colectivos, tales como el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación de mandato".

"También lo hemos hecho en donde hemos sido gobierno y, ejemplo de ello es, sin lugar a dudas, la Ciudad de México, con figuras como el presupuesto participativo, implementado desde hace varios años", se explicó en el comunicado.

Por eso "resulta también muy importante para nosotros la figura de la revocación de mandato, ya que al establecer que los electores pueden retirar de su cargo a un servidor público de elección popular, antes de que complete el periodo para el que había sido elegido inicialmente, constituye el reconocimiento del Estado de que la fuente de la soberanía es el Pueblo".

En este sentido, "argumentamos que coincidimos, en general, con las disposiciones que se plantearon en el dictamen para la consulta popular. Sin embargo, lo que no aceptamos y nos resulta del todo inadmisible es, sin lugar a dudas, lo que se aprobó en relación a la revocación del mandato".

Lo anterior, porque "se trastoca el espíritu democrático de este instrumento de participación, convirtiéndolo en una herramienta autoritaria que constitucionaliza la intervención ilegítima del presidente de la República en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en el año 2021".

"Tendremos a un presidente que hará campaña, disponiendo de todos los recursos del Estado, que se está construyendo una imagen como el gran hombre, caritativo y honesto, que distribuye el dinero entre los más pobres y que no tiene propiedades porque la riqueza es símbolo de indecencia", expuso.

"Por eso reiteramos en que si el compromiso del presidente de la República de no reelegirse es real, entonces no debe insistir en aparecer en la boleta en las elecciones intermedias de 2021 y dejar de fungir como jefe de campaña de Morena, porque no sólo es ilegal, sino inequitativo", acusó.