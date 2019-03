Abuchean a AMLO quienes esperaban una catástrofe que nunca llegó: Batres

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres, sostuvo que las rechiflas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador (en un estadio de béisbol), provinieron de voces aisladas de aquellos que tienen frustración porque esperaban una catástrofe con el nuevo Gobierno, misma que, dijo, no llegó.

Entrevistado en el programa En EF y por Adela, el legislador aseguró que "ya pasaron poco más 100 días del presidente López Obrador, 200 días de que iniciara la legislatura, el peso está mejor, la inflación bajó, el índice de confianza del consumidor está en un nivel histórico, la aprobación del presidente está muy elevada, la gente está más feliz, está contenta con el Gobierno, hay estabilidad en el trabajo, la catástrofe no llegó".

Batres rechazó que exista una polarización en el país y negó, a su vez, que la figura de revocación de mandato que discuten los legisladores de la Cámara alta tenga el fin de abrirle paso a López Obrador para su reelección, aunque admitió que Morena sí busca un periodo más amplio para profundizar en sus reformas.

"Somos maderistas y somos de la idea de sufragio efectivo no reelección", por lo que insistió que "la revocación no conduce a la reelección porque la Constitución señala claramente que no se puede reelegir el presidente de la República".

Reconoció, sin embargo, que como partido sí buscan trascender este sexenio. "Es importante que haya equilibrio, que el péndulo de la historia también toque el equilibrio social. Se va a lograr mucho en estos seis años. Por ello, es importante que haya un periodo amplio en que el proyecto pueda profundizarse", sostuvo.

Aseguró que el jefe del Ejecutivo tiene todo el apoyo de los legisladores de Morena para llevar a cabo los cambios que solicite, como se hace en todas las democracias en donde la mayoría tiene control y responsabilidad de Gobierno.

"Tenemos una triple responsabilidad, apoyar al gobierno de la República, echar a andar la plataforma de Morena y responder a reclamos de la ciudadanía. Tenemos una gran oportunidad para hacer transformaciones en un sentido progresista y no la vamos a desaprovechar", indicó.

Sobre la discusión de la reforma educativa presentada por López Obrador, descartó que su espíritu sea regresar al pasado, sino que se busca mejorar la educación. "Estamos en búsqueda de equilibrio. Con otra concepción, cambiar la anterior que era la de la evaluación punitiva, que se vinculaba a la permanencia del empleo", dijo.

Además, afirmó que la nueva reforma educativa se hará con los maestros, pues la anterior se hizo sin tomarlos en cuenta, razón por la cual, acusó, la legislación fracasó.