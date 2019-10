AMLO niega que cuentas de Carlos Romero Deschamps hayan sido bloqueadas

Las cuentas del líder petrolero Carlos Romero Deschamps no fueron bloqueadas, explicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En cambio, indicó, sí fueron entregados dos denuncias en contra de Deschamps ante la Fiscalía General de la República (FGR).

"Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. (...) No se congelaron cuentas, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía", apuntó al ser cuestionado en la conferencia de prensa matutina.

El periódico Reforma publicó este miércoles que el dirigente no ha podido mover dinero de sus cuentas desde el lunes, pues estas se encontraban congeladas.

Sobre las denuncias, abundó que se trata de temas relacionados con sus ingresos.

"Yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente. Ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de la (Unidad de) Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, básicamente", puntualizó.

Con respecto a sus motivos para no haberse reunido con Deschamps, López Obrador dijo que aunque no tiene ningún problema con nadie, intenta no reunirse con dirigentes. Además, agregó, el líder sindical no solicitó ninguna audiencia con él ni hubo oportunidad para un encuentro.

El martes, el mandatario sostuvo que el Gobierno federal no se involucrará en la decisión de Deschamps sobre dejar o no el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el cual actualmente preside.