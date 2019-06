López Obrador niega haber propuesto reforma electoral

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que él no fue quien planteó una reforma electoral que incluye la desaparición del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Al ser cuestionado sobre las iniciativas planteadas por Morena en la materia, el mandatario aseguró que no fue algo que propusiera durante su campaña y que al llegar al Gobierno fueron otros los temas que le interesó promover, como que la corrupción fuera considerada como delito grave y la creación de la Guardia Nacional, entre otros.

"No planteé nada en lo electoral, pero esto no significa que no deba hacerse (una reforma)", aclaró, y dijo que sí se harán ajustes en el tema pero hasta después de la consulta para la revocación de mandato, la cual ha propuesto que se realice en las elecciones federales de 2021 o unos meses antes de esta.

Las reformas que planea Morena al sistema electoral mexicano incluyen la desaparición del Consejo General del INE, la eliminación de los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLE) y la fusión de diversas áreas del INE.

El martes, Lorenzo Córdova, consejero presidente del instituto, alertó que estas iniciativas alterarían y pondrían 'contra las cuerdas' al sistema democrático del país.

"No todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida; pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alternaciones que podrían, si se hace mal, poner contra las cuerdas al actual sistema democrático", dijo.

También precisó que se pondrían en riesgo la autonomía de las autoridades electorales, la operatividad del propio sistema y el pluralismo político en el que se ha avanzado.

En términos exclusivamente económicos, Córdova insistió en que los OPLE's pueden desaparecer; sin embargo, señaló que eso implicaría que el INE organizara todo, por lo que tendría que transformarse y refundarse, por lo que necesitaría más recursos.

Asimismo, el consejero presidente sostuvo que el INE no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones estatales, así como las federales.

López Obrador sostuvo que su compromiso es que no existan los fraudes electorales y que esto no requiere reformar la ley.

Con información de Víctor Chávez.