AMLO muestra que no tiene control en su Gobierno tras renuncia de Urzúa: Riva Palacio

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró que no tiene control en su Gobierno, tras la renuncia de Carlos Urzúa de la Secretaría de Hacienda, según opinó este jueves el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio.

"Es un tema de que no tiene claro lo que es ser un presidente de la República. Como jefe de Estado, lo que que él demostró es que no tiene un control interno, no porque no lo pueda tener, sino porque nisiquiera intenta tener ese control", detalló Riva Palacio en entrevista con Javier Risco.

"Él (AMLO) tenía perfectamente claro cómo chocaban todo el tiempo dos de las personas que representan la parte moderada del Gobierno, la cara hacia los mercados y el sector privado, cómo se fueron destrozado uno a otro y al final ganó Alfonso Romo (jefe de la Oficina de la Presidencia) porque Carlos Urzúa perdió contra todos, empezando por el propio presidente de la República", agregó.

Este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador nombró a Arturo Herrera como el nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras la renuncia de Carlos Urzúa al cargo ese mismo día.

Urzúa Macías publicó ese día, a través de su cuenta de Twitter, una carta en la que explica las razones de su salida, entre ellas, que en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento y el nombramiento de algunos funcionarios relacionados con materia hacendaria que, a su parecer, fueron impuestos.

Herrera ya despacha en Palacio Nacional, no obstante, para poder ejercer el cargo y cumplir la Constitución, debe ser ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados en los próximos días.

Este miércoles, en su conferencia de prensa matutina, el presidente señaló que las diferencias con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia, y sobre el Plan Nacional de Desarrollo motivaron a Carlos Urzúa a presentar su renuncia como secretario de Hacienda.

El mandatario descartó que la salida de Urzúa fuera por diferencias con Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de Hacienda.