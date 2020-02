AMLO manda mensaje a jueces: se acabará con la 'mañosería' de dejar en libertad a delincuentes

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este sábado que no hay cabida para actos de corrupción en el Poder Judicial mediante los cuales se ha dejado en libertad a presuntos delincuentes.

"Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque los soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal, con la misma excusa, el mismo pretexto, la misma 'mañosería' de que estaba mal integrada la averiguación y que no pusieron bien la hora en que se le detuvo al delincuente y eso da pie a que lo dejen en libertad", dijo en la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Lagos de Moreno.

López Obrador reafirmó su respeto hacia los jueces y a los magistrados del Poder Judicial, pero subrayó que no se permitirán actos corruptos.

"No es amenaza, ni siquiera advertencia, es decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos a permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia", apuntó.

La declaración del presidente se dio después de que Óscar Andrés 'N', alías 'El Lunares', fuera liberado este sábado, por segunda ocasión en una semana, por una resolución del Poder Judicial.

El líder de 'La Unión Tepito' se encontraba recluido en el Reclusorio Norte tras ser acusado por el delito de secuestro exprés agravado. No obstante, el magistrado encargado de su caso señaló que la carpeta judicial presentada por las autoridades presentaba irregularidades, como la usurpación de identidad de la supuesta víctima.

Al salir del penal, 'El Lunares' ya era esperado por elementos de la Policía de Investigación, quienes le leyeron la orden de aprehensión y lo trasladaron al búnker de la Fiscalía donde le realizaron los exámenes médicos correspondientes.

Anteriormente, el líder de 'La Unión Tepito' había sido detenido el 31 de enero pasado en Hidalgo, pero fue puesto en libertad el 8 de febrero por una resolución de la jueza Beatriz Moguel.

La magistrada señaló inconsistencias en el Informe Policial Homologado sobre la primera aprehensión del 'Lunares'

En ese se aseguraba que Óscar Andrés 'N' había sido capturado con dos de sus cómplices, Hugo Armando 'N' y Eric Brandon 'N', en una camioneta. Sin embargo, un video exhibido en la audiencia mostró que en realidad uno de ellos fue sustraído de un domicilio.

Además, apuntó que, según el informe, en el operativo participaron elementos de la la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de Hidalgo, mientras que en el video solo se observan a personal de la Marina.

