AMLO libra ‘cuesta de enero’ y llega a febrero con 61% de aprobación

En un video difundido el viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró optimista respecto a la llegada de vacunas contra COVID-19 al país, pero la opinión pública se muestra divida al respecto: de acuerdo con una encuesta nacional de EL FINANCIERO, el 39 por ciento de los entrevistados expresó una opinión favorable acerca de cómo el gobierno está manejando la compra de vacunas, mientras que el 36 por ciento, una opinión desfavorable. Por otro lado, el 37 por ciento opinó positivamente sobre la manera en que el gobierno está administrando las vacunas, frente a otro 37 por ciento que opinó negativamente.

Especial

Según la encuesta, el 21 por ciento de los consultados opina que el abastecimiento de vacunas en el país es adecuado, mientras que el 77 por ciento considera que es insuficiente.

Especial

El tema de las vacunas podría volverse central en la evaluación ciudadana al gobierno, toda vez que el COVID-19 volvió a tomar el lugar primordial como principal problema que enfrenta el país, con 42 por ciento de las menciones.

Especial

En el mes de enero, con los contagios y decesos al alza, el presidente López Obrador mantuvo sus niveles de apoyo ciudadano, al registrar 61 por ciento de aprobación, apenas un punto menos que en diciembre, y 36 por ciento de desaprobación.

Especial

No obstante, la percepción de que el país va por mal camino subió de 34 a 43 por ciento en el último mes, quizás como reflejo del aumento en los contagios y fallecimientos por COVID-19, que, en tan sólo un mes, sumaron alrededor de una quinta parte del total acumulado.

Especial

Según el estudio, la noticia de que el mandatario contrajo COVID-19, dada a conocer el domingo 24 de enero, no produjo movimientos en su aprobación o apoyo popular, no obstante el 63 por ciento de los entrevistados dijo estar muy o algo preocupado por el contagio del jefe del Ejecutivo. Al preguntar si creen que el gobierno está funcionando adecuadamente con el Presidente en convalecencia, el 51 por ciento dijo que sí, frente al 42 por ciento que respondió no.

Especial

Con respecto a lo anunciado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de que no iban a darse detalles de la salud de López Obrador, por respeto a su privacidad, el 26 por ciento de los entrevistados estuvo de acuerdo con esa postura oficial, pero una clara mayoría (69%) opina que el gobierno debe mantener informada a la ciudadanía sobre la salud del mandatario.

Especial

Ante los rumores sobre su estado de salud que comenzaron a correr en la semana, el propio Ejecutivo difundió un video en redes sociales el viernes 29 de enero, en el cual daba un reporte de su situación personal y sobre el estatus de las vacunas adquiridas por el gobierno mexicano, entre otros aspectos.

Especial

Aunque la pandemia, el contagio presidencial y las vacunas tomaron un lugar central en la discusión pública en días recientes, la encuesta también abordó asuntos de la primera mitad del mes, como la propuesta del mandatario de desaparecer los organismos autónomos reguladores para ahorrar recursos.

Te recomendamos:

Ascienden a 159,100 las muertes por COVID en México; van 1,869,708 casos confirmados

Ascienden a 159,100 las muertes por COVID en México; van 1,869,708 casos confirmados

Especial

Especial