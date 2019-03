AMLO lanza un desafío diplomático al Gobierno español con petición de disculpa: periodista

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un desafío al Gobierno español con su petición de una disculpa por las violaciones durante la Conquista de México, dijo Javier Lafuente, corresponsal y delegado de El País en México y Centroamérica.

"Lo que lanza es un desafío diplomático al Gobierno español", señaló en entrevista con Javier Risco para La Nota Dura.

"Yo no siento que haya un rechazo a dialogar (por parte de España, sino que el Gobierno dice) '¿por qué me estás haciendo un reclamo? y yo te respondo que no voy a aceptar ese reclamo'", detalló el periodista.

Abundó que lo que ha sorprendido es la forma en la que el Gobierno de México realizó esta solicitud.

"España ha sido bastante poco proclive a hablar de la Conquista (de México), de los abusos, pero también ahí me sorprende que el Gobierno mexicano no valore la idea de que España tiene un Gobierno en funciones, en medio de una campaña electoral", abundó al respecto.

La mañana de este lunes, AMLO dio a conocer que envió una carta al rey Felipe VI de España y al papa Francisco para que pidan disculpas y reconozcan los abusos perpetrados durante el periodo de la Conquista.

"Envié una carta al rey de España y al Papa por el relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce derechos humanos, matanzas, en la llamada Conquista, que se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos, y bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de la patria, a Hidalgo y a Morelos", dijo en un mensaje publicado este lunes en sus redes sociales.

Luego, el Gobierno español respondió a la carta enviada por López Obrador al rey Felipe VI y rechazó "con firmeza" el contenido de la misma.

Además, lamentó que se hiciera público el contenido del documento.