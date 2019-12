Lamento que se rechazara reforma para recortar presupuesto a partidos; hay que reintentarlo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este viernes que la iniciativa de reforma para recortar el presupuesto de partidos políticos haya sido rechazada en la Cámara de Diputados.

"Yo lamento mucho que se haya votado así, pero hay que volverlo a intentar, hay que seguir insistiendo. Creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma, a lo mejor lo hacemos nosotros", comentó.

El jueves, el Pleno de la Cámara baja 'bateó' la iniciativa de reforma que establecía un recorte de 50 por ciento al financiamiento público otorgado a partidos políticos. El dictamen obtuvo 274 votos a favor, 207 en contra y cero abstenciones, por lo que no alcanzó la mayoría calificada en la votación para su aprobación en lo general. Este además fue desechado.

Al ser cuestionado sobre si lo enviaría como iniciativa preferente, López Obrador no contestó, pero indicó que podría intentarse en febrero nuevamente, cuando inicie el nuevo periodo ordinario.

"No lo descarto (volver a enviar la iniciativa), porque es sobre austeridad y lo he dicho varias veces, no es un asunto administrativo, es un asunto de principios", añadió.

Dijo que quizá hacía falta más información sobre esta propuesta porque, agregó, a veces las decisiones las toman los dirigentes de los partidos y los legisladores no se enteran del todo sobre la iniciativa y solo obedecen.

El dictamen rechazado por los diputados hacía una modificación al Artículo 41 constitucional.

El texto actual indica que el financiamiento público para las actividades ordinarias permanentes se fijará de manera anual, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la reforma planteaba que esto se reduzca a 32.5 por ciento.