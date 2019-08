AMLO hace un llamado tras protestas de mujeres: háganlo sin violencia y que se cuide el patrimonio

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes, sobre las recientes protestas de mujeres en la Ciudad de México y diversos estados de la República para exigir un alto total a la violencia y los abusos sexuales, que quienes se manifiesten deben hacerlo sin violencia y cuidando el patrimonio cultural.

"Hago un llamado para quienes se manifiestan, para que lo hagan de manera responsable, sin violencia, sin afectar a los ciudadanos y que se cuide el patrimonio cultural, artístico de México, de todos nosotros, de todos los mexicanos. ¿Cómo no vamos a cuidar el Ángel? Es un monumento importantísimo", comentó López Obrador en su conferencia mañanera.

El mandatario nacional pidió ya no 'vandalizar', además de en monumentos como el Ángel de la Independencia, en avenidas como Paseo de la Reforma.

"Es parte de nuestro patrimonio cultural, artístico, tenemos que cuidarlo, el Paseo de la Reforma lo mismo, no vandalizar como lo han hecho. Las estatuas, que por cierto vamos a reconstruir, ahí están nuestros héroes que lucharon en la reforma, en la intervención. ¿Cómo no vamos a respetar eso?", señaló el político de origen tabasqueño.

López Obrador preguntó, además, si los movimientos de protesta no se podían hacer de manera pacífica.

"¿Qué tiene que ver un movimiento que reivindica una causa justa, en este caso los derechos de las mujeres, con la destrucción? ¿Qué no lo podemos hacer de manera pacífica?, ¿qué tiene que ser con violencia? Yo no creo en eso, no creo que la vía de la violencia sea la opción, vamos a seguir actuado con tolerancia, prohibido la represión", finalizó.