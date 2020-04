AMLO hace recomendación al Banxico: Que no se caiga en la tentación de soltar dinero de reservas

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que, ante la falta de apoyo de parte de organismos como el Fondo Monetario internacional (FMI) o el Banco Mundial por la actual emergencia sanitaria del coronavirus, el Banco de México (Banxico) debe evitar caer en la "tentación" de utilizar las reservas internacionales.

"No escucho al FMI, no escucho al Banco Mundial (...), no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino con cooperación para el desarrollo", comentó López Obrador en su conferencia matutina.

A pesar de la falta de apoyo, el mandatario destacó que existen las reservas internacionales del Banxico.

"Afortunadamente nosotros tenemos nuestras reservas, por eso vuelvo a decir una recomendación muy respetuosa al Banco de México: son muy buenos profesionales, técnicos, pero que no se vaya a caer en la tentación de empezar a soltar dinero de las reservas, que aguantemos porque nos quedaríamos sin reservas, nos achican", indicó.

De acuerdo con el Banxico, las reservas internacionales son activos financieros que el ente central invierte en el exterior.

"Su objetivo principal es contribuir a la estabilidad de precios cuando se presenta una disminución de los flujos comerciales o de capital de la balanza de pagos, por desequilibrios macroeconómicos y/o financieros (internos o externos); tales como crisis causadas por una reducción considerable en la actividad económica o en el comercio internacional, quiebras bancarias, escasa liquidez en los mercados financieros, encarecimiento del crédito, entre otros", señala el sitio web Banxico Educa.