AMLO garantiza la capacidad de atención en terapia intensiva para pacientes con COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que hay suficiente capacidad de camas de terapia intensiva para enfrentar la epidemia del nuevo coronavirus en el país.

"Tenemos las camas, eso es lo que les podemos decir, hasta para el caso, me refiero a terapia intensiva, de que se desbordara, pero no va a ser así porque nos vamos a seguir portando bien.

"Estamos hablando de alrededor de mil 800 camas de terapia intensiva y se tienen, ya están con los ventiladores para el momento más difícil" , sostuvo López Obrador.

A la vez, el presidente llamó a la población a acudir a los hospitales en donde todavía hay capacidad de atención, y no perder tiempo en los que ya se encuentran saturados.

"Ir al hospital donde hay camas disponibles, no perder tiempo, vamos a estar actualizando esta información y como aquí también se dijo, se están ampliando el número de espacios y sigue llegando equipo para que no falte", afirmó y reiteró que para la tranquilidad de los mexicanos y de los que viven en Ciudad de México, en las zonas más afectadas, "estamos trabajando para que no falten las camas".

Como ejemplo, en esta conferencia matutina fueron nombrados el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSte) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratoria (INER) como dos centros de salud en donde ya no hay capacidad.

En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, compartió un portal ciudadano que se actualiza en tiempo real, el cual permite identificar la disponibilidad de espacios de atención para que las personas accedan a los distintos hospitales.

Para conocer esta información puedes dar clic aquí: ¿Necesitas trasladarte a un hospital por urgencia en la CDMX o EDOMEX?

También puedes llamar al 911 o enviar un SMS con la palabra COVID19 al 51515 para recibir atención si sospechas que tienes síntomas de COVID-19.

Presidencia de México

La Secretaría de Salud dio a conocer el jueves que el país registró mil 425 casos de coronavirus más con respecto a lo reportado el miércoles; en total, suman 19 mil 224.

En cuanto a la cifra de fallecidos, Salud informó que suman ya mil 859, es decir 127 más que el reporte del miércoles.

Sobre el número de casos sospechosos, la dependencia indicó que ya van 15 mil 520.